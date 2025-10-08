Новый дешевый кроссовер Suzuki показали в современном виде

Suzuki как производитель популярных надежных автомобилей намерен усилить позиции в сегменте дешевых машин с помощью кроссоверов. Один из бюджетников показали в современном виде в сети.

В компании ранее объявили о своих планах вывести на рынок несколько доступных кроссоверов. TALKWHEELS показывает вариант дизайна одной из таких новых моделей Suzuki. Выглядит стильно и современно.

Недавно рассекретили кроссовер Suzuki Victoris 2026 модельного года. Это как раз один из автомобилей новой линейки.

Модель Suzuki Victoris немного крупнее других машин производителя с длиной кузова около 4,4 м. Дизайн полностью соответствует актуальному корпоративному стилю.

Главная особенность – цена Suzuki Victoris 2026 от 13 000 долларов. Базовый вариант оснащают 100-сильным бензиновым двигателем. Можно заказать и гибридную модификацию мощностью 115 л.с.

