Nissan представил очень дешевого соперника Toyota RAV4. Фото и цена

Популярный кроссовер Nissan Qashqai является известным недорогим соперником Toyota RAV4. А теперь эту модель представили в самом дешевом варианте 2024 года. Новинка оказалась даже дешевле компактного бюджетника Renault Duster.

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Соперника Toyota RAV4 и Kia Sportage показали на фото на сайте компании. Кроссовер прошел модернизацию и получил более эффектный дизайн.

Третье поколение модели Nissan Qashqai производят с 2021 года. Кроссоверу исполнилось три года. И это срок для промежуточного рестайлинга. Новый Nissan Qashqai 3 ранее показали в деталях.

Однако сейчас речь про обновленный Nissan Qashqai 2 поколения, который уже покинул глобальный рынок. Устаревшую модель производят в Китае для местных покупателей. Кроссовер обновили и переработали дизайн, чтобы сделать машину современнее. Называется кроссовер Nissan Qashqai Glory.

Основные элементы, которые подвергли замене или переработке, – это фары, центральная решетка (которая стала намного крупнее), передний и задний бамперы. Обновили графику задних фонарей. Появились другие колесные диски и расширенная гамма цветов кузова.

Двигатель объемом 2 л выдает 151 л.с. Цена Nissan Qashqai 2 после модернизации – от 18 000 долларов.

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