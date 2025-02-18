Новый бюджетник Duster подорожал сразу в 2,5 раза. Фото
Новый бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения понравился фанатам бренда благодаря низкой цене и практичности. Вдобавок у модели теперь довольно стильный современный дизайн. Но у машины появился более продвинутый вариант, с которым Duster подорожал в 2,5 раза.
Немецкий дилер Carpoint представил смелый вариант Dacia Duster Redust Sport от собственного тюнингового подразделения. Машина получила набор стилистических аксессуаров.
Агрессивный дизайн достигнут с помощью новых бамперов, расширенных колесных арок, сниженного клиренса, крупных широких колес и щедрого декора. В технической части изменения не произошли, но покупатели могут выбрать любой вариант стандартных силовых установок.
Двигатели Duster 2025 года:
- бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);
- бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);
- бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).
Цена Dacia Duster Redust Sport от Carpoint достигает 52 990 евро. При этом стандартный Dacia Duster 3 поколения стоит 19 290 евро.
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