Новый бюджетник Dacia от Renault удивительно подешевел, но есть нюансы

Renault уже рассекретила модернизированную модель Dacia Spring 2025 года и отправила ее в продажу. Этот бюджетный электрический кроссовер удивительно подешевел. Но из-за нескольких нюансов так дешево купить машину смогут не все.

Видео дня

Как стало известно Carscoops, для итальянских покупателей появилось спецпредложение. Это связано со стимулированием продаж EV в Италии для соответствия средним показателям Евросоюза.

Если небогатые городские семьи с годовым доходом до 30 000 евро откажутся от своего автомобиля стандарта Евро-5 (или старше), правительство предоставит скидку в 11 000 евро на покупку электрокара. Цена Dacia Spring EV таким образом снижается до 3900 евро.

Недавно электрический кроссовер Dacia Spring EV получил новые бамперы, другую светотехнику и декоративную панель между передними фарами. Модели расширили цветовую гамму и предложили другие колесные диски.

В салоне Dacia Spring полностью изменилось оформление и отделочные материалы. Дизайн стал современнее, появился крупный монитор мультимедийной системы и цифровой щиток приборов. Мощность мотора, в зависимости от модификации, составляет от 44 до 64 л.с. Батарейный блок емкостью 26 кВтч обеспечивает запас хода 220 км.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый компактный электромобиль Audi.