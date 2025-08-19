Новый бюджетник Chevrolet раскрыл свой секрет: каким будет Bolt 2026

Долгожданный бюджетный электрокар Chevrolet Bolt 2026 года готовят к премьере. Тем временем производитель раскрывает секреты нового автомобиля.

Как стало известно Carscoops, новый Chevrolet Bolt 3 поколения будет использовать литий-железо-фосфатные (LFP) батареи CATL китайского производства. Однако в дальнейшем производство аккумуляторов планируют наладить в США.

Скоро автомобиль отправят в полноценное производство на заводе Fairfax Assembly в Канзасе. Модель опять станет практичным и доступным EV. Фактически, новая машина является глубокой модернизацией хэтчбека прошлого поколения.

Премьера Chevrolet Bolt 3 поколения состоится до конца 2025 года. А в продажу долгожданный бюджетный электромобиль отправится в 2026 как машина 2027 модельного года.

Ранее в руководстве Chevrolet сообщили, что цена Bolt будет соответствовать модели предыдущего поколения. То есть ожидается стартовый прайс на уровне $29 000.

Напомним, как ранее уже сообщал OBOZ.UA, в Украине выросли продажи автомобилей из Китая – в основном это недорогие электромобили.