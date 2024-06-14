Новую модификацию бюджетного электрокара Renault показали на свежих фото

Новый бюджетный электрокар Renault 5 E-Tech electric всем понравился своим стильным дизайном и низкой ценой. Модель уже отправили в продажу – она вызвала ажиотаж на рынке. А теперь на свежих фото показали новую модификацию.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый Renault Alpine A290 занимает место на вершине линейки модели. Электрокар выполнен в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получил прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

В целом, дизайн основан на стандартной модели Renault 5. Однако внешность более агрессивная с расширенными колесными арками, новыми бамперами и крупными дисками особого дизайна.

Самый мощный вариант электрокара выдает 220 л.с. Есть вариант слабее – на 180 сил. Запас хода – до 380 км, который обеспечивает батарейный блок емкостью 52 кВтч.

Стоимость Alpine A290 – от 38 000 евро. А цена стандартного Renault 5 E-Tech electric – около 25 000 евро.

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