Новую модель Kia показали на дороге: это недорогой автомобиль

Новую модель Kia EV4 2026 модельного года показали на фото до премьеры. Недорогой электромобиль выехал на дороги для ходовых испытаний. Уже известно, как будет выглядеть новинка.

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Изображения появились на сайте Carscoops. Это небольшой седан, за счет которого компания расширит линейку своих электрокаров. В ней пока доминируют кроссоверы.

Автомобиль ранее показывали в качестве концепта. Несмотря на то, что прототип тестируют с закамуфлированным кузовом, дизайн модели не является секретом. Силуэт нового Kia EV4 выполнили в стиле купеобразного седана, который напоминает фастбэк. То есть машина выглядит очень динамично и приземисто.

Дизайн соответствует современным тенденциям электрической линейки производителя. Светотехника собрана из эффектных тонких элементов, на кузове – множество пересекающихся плоскостей и геометричных линий.

В движение новый электрокар Kia EV4 будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте. В продаже – с 2025 года по ориентировочной цене 35 000 долларов.

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