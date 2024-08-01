Недорогой соперник Golf и Corolla от Honda получил новый вариант. Фото

Новая Honda Civic RS 2025 модельного года – современный автомобиль со спортивным характером и крутым позиционированием. Японский соперник Golf понравится покупателям стильных машин.

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Новая модель Honda Civic RS со стильным дизайном и специальным оснащением рассекретили официально. Автомобиль показали на сайте автопроизводителя.

В качестве основы для новинки использовали стандартную модель после модернизации. Мы видим аккуратные изменения в знакомом дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно, хотя светотехника в целом сохранилась без кардинальных изменений.

Дизайнеры придали новые штрихи в бамперах. В особенности передний бампер стал агрессивнее с крупным воздухозаборником. По большому счету, внешность соответствует стандартной модели, но получила деликатные изменения.

В автомобиле модифицированная подвеска. Двигатель Honda Civic RS выдает 182 л.с. Пока новинка предназначена для домашнего японского рынка.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, в Украине сильно выросли продажи новых автомобилей – среди лидеров есть и довольно дорогие машины.