Нового недорогого соперника Toyota Camry от Nissan впервые показали на фото

Nissan готовит нового недорогого соперника Toyota Camry. Интересно, что ранее в компании решили отказаться от производства седанов. Тем не менее, новую Altima 2026 года впервые показали на фото.

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Об этом сообщает Motor1. Ранее стало известно, что после 2025 года преемник седана Nissan Altima не планируется. Все из-за кроссоверов и электромобилей, которые отъедают долю рынка у традиционных моделей.

В этом свете прототипы Nissan Altima 2026 модельного года всех удивили. Автомобили уже выехали на дороги США для испытаний перед премьерой. Дизайн, разумеется, пока скрывают – на кузове наклеена маскировочная пленка.

Новые модели нужны любому производителю – в том числе Nissan. Удивительно, что в компании решили сделать ставку на седан в затруднительной для себя ситуации. Казалось, что очередной кроссовер оказался бы более выгодным решением. С другой стороны, от таких машин в компании тоже не отказываются.

Напомним, как уже рассказывал недавно OBOZ.UA, в 2025 году на рынок выходят самые дешевые электрокары известных производителей.