Как Tesla, но дешевле: новую модель Toyota показали на фото

Новая Toyota bZ7 – недорогой электрический седан, который по размерам напоминает Tesla Model 3. Но японская модель окажется намного дешевле с ориентировочной ценой от 20 000 долларов. Электрокар показали на фото.

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О японской новинке сообщает CarNewsChina. Электрический седан Toyota bZ7 2025 года особенно интересен по той причине, что производитель довольно скептичен в отношении классических батарейных EV. Но все равно работает в этом направлении тоже.

На фото полностью рассекретили дизайн Toyota bZ7, которая отправится в продажу в 2025 году. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику.

Технические детали пока не раскрывают. Ранее сообщалось, что новые электромобили Toyota смогут проезжать примерно 1200 км на одном заряде. Первую подобную модель японской компании готовили через пару лет.

Однако в последнее время динамика на рынке в отношении EV замедлилась, многие компании сокращают инвестиции в этот сегмент. На китайском рынке Toyota, как и другие зарубежные компании, сотрудничает с китайскими производителями, чтобы ограничить свои расходы.

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