Nissan показал 9-местный автомобиль по цене Skoda Octavia. Фото

Пассажирский 9-местный вэн Nissan Caravan показали в особой модификации, приуроченной к 50-летию модели. Автомобиль получил особое оформление и комплектацию, а по цене сравним с Skoda Octavia.

Новую машину показали на сайте Carscoops. Специальная серия Nissan Caravan 50th Anniversary отмечает полувековой юбилей японского вена. По этому случаю модель выделили из линейки специальной модификацией.

Для кузова подготовили палитру из четырех оттенков, переднюю решетку выполнили в черном цвете, появились специальные шильдики с названием особой модели.

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Много изменений произошло в салоне Nissan Caravan 50th Anniversary. Появилась комбинированная отделка из искусственной кожи и ткани коричневого и черного цветов, на подголовники кресел нанесли логотипы спецверсии.

Покупатели могут выбрать бензиновый двигатель объемом 2 л мощностью 130 л.с. (178 Нм крутящего момента) или дизель на 2,5 л мощностью 132 л.с. (370 Нм крутящего момента).

Цена нового Nissan Caravan 50th Anniversary – немногим более 23 000 долларов за базовый вариант.

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