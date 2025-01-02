Hyundai создала экономичный кроссовер по цене Duster. Фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai очень экономичен в эксплуатации, ведь его нужно заряжать электричеством, а тратиться на бензин не требуется. По цене автомобиль сравним с Renault Duster. Новинку уже показали на фото.

Видео дня

Компактный бюджетный кроссовер Hyundai Creta 2024 года недавно рассекретили официально после модернизации. Теперь модель получила новую модификацию. Про Hyundai Creta Electric 2025 модельного года рассказали на сайте компании.

Внешность рестайлинговой модели выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Электрокар Hyundai Creta отличается от бензиновой версии бамперами, колесными дисками и декором.

Ожидается, что электрический кроссовер получит силовую установку мощностью около 140 л.с. и батарейные блоки емкостью 42 и 51 кВтч с запасом хода 390-470 км. Цена Hyundai Creta EV – около 23 000 долларов.

В оснащение Hyundai Creta 2024 входят двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый недорогой кроссовер Chevrolet.