Kia рассекретила новую недорогую альтернативу Sportage. Фото

Новый Kia K4 2024 года – недорогой практичный автомобиль привычного формата. Даже несмотря на то, что сегодня кроссоверы вроде Kia Sportage пользуются повышенным спросом, компания не забывает про седаны. Такой автомобиль для многих может оказаться выгодной альтернативой.

Машину будут позиционировать как соперника Toyota Corolla и Skoda Octavia с более эффектным дизайном и современным оснащением. Об этом уже можно судить по свежим фото. Все детали о машине сообщили на официальном сайте компании.

Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. Мы видим несколько очень интересных элементов в ярком дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это делает седан похожим на купе.

В моторной линейке есть бензиновые моторы объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Цена Kia K4 2024 еще не объявлена. Kia Forte, которому новинка пришла на смену, стоит 20 000 долларов, родственная Hyundai Elantra – около 22 000. Вот и ориентиры.

OBOZ.UA ранее уже показывал новую практичную модель Hyundai.