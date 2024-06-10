Недорогую семейную модель Skoda показали в подробностях в сети

Новая долгожданная Skoda Superb 2024 года является ближайшим родственником VW Passat. Но это один из недорогих представителей своего сегмента. А практичность позволила стать популярным автомобилем для семьи. Машину показали на свежих фото в сети с подробностями.

Не так давно чешский производитель официально представил модель нового поколения. OBOZ.UA напоминает, что со сменой поколений внешность модели Skoda претерпела очень аккуратные изменения, машина узнаваемая. И в линейке останутся как лифтбек (который выглядит как седан), так и универсал Skoda Superb Combi.

Долгожданная новая Skoda Superb 4 поколения скоро появится в Украине. Цена Skoda Superb 2024 года – около 38 000 евро за базовый вариант. Украинский прайс, как и набор силовых установок, объявят позже. Но производитель уже раскрыл информацию о полной моторной гамме для глобального рынка.

Двигатели Skoda Superb 2024 модельного года:

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

дизель 2 л (193 л.с.);

плагин-гибрид (204 л.с.).

В оснащении Skoda Superb – массаж сидений, ассистент парковки с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 14 динамиками.

Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал о новых недорогих моделях Citroen.