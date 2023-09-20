Недорогой внедорожник Mitsubishi получит электрический привод: когда ждать новинку

Недорогой внедорожник Mitsubishi L200 в практичном кузове пикап вскоре получит электрический привод. Модель нового поколения, которое дебютировало недавно, станет гибридом и даже электромобилем. Стало известно, когда ждать новинки.

Информацию о новых модификациях подтвердили в Car Expert. В компании уже разрабатывают гибрид и электромобиль Mitsubishi L200. Последний появится в течение пяти лет. Но гибридный пикап планируют презентовать намного раньше.

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Новое поколение пикапа Mitsubishi L200 переехало на новую рамную платформу и получило доработанный стиль, чтобы полностью соответствовать другим моделям компании. Платформа обеспечивает на 40% большую жесткость конструкции, а длина грузового отсека увеличилась до 820 мм.

Производитель на данный момент предлагает один дизельный двигатель объемом 2,4 л в разных конфигурациях: мощностью 150, 184 и 204 л.с. В дополнение – механическая или автоматическая 6-ступенчатая КПП. Привод – полный.

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