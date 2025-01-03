Каким будет недорогой внедорожник Toyota размером с RAV4. Фото

Toyota Land Cruiser 250, которая также известна как Toyota Prado, показала новый стиль для внедорожников компании. С похожей внешностью готовят еще одну модель – недорогую Toyota Land Cruiser FJ размером с RAV4.

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Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. Ожидается, что японская компания представит автомобиль уже в 2025 году. На канале TALK WHEELS показали, как может выглядеть модель.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ранее предполагалось, что недорогой внедорожник назовут Land Hopper (это название недавно запатентовали). Но в итоге это имя досталось электрическому самокату.

Инсайдеры сообщали, что новый автомобиль получит 2,7 -литровый бензиновый двигатель мощностью 163 л.с.. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – около 23 000 долларов, но это пока предварительная цифра.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

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