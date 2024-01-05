Недорогой электрокар Xiaomi удивил своей историей. Фото

Многообещающий недорогой электрокар Xiaomi SU7, который ранее был известен под именем Xiaomi MS11 Modena, – первая машина китайского производителя. Оказалось, что у этого автомобиля удивительная история создания.

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Детали сообщает Carscoops. Несмотря на то, что новый Xiaomi SU7 выглядит именно так, как и подобает любому современному электромобилю из Китая и копирует некоторые элементы других авто (Porsche и Tesla), отношение к машине имеет известный западный дизайнер.

Речь идет про Криса Бэнгла, который работал в свое время в Opel и Fiat, а до 2009 года отвечал за внешность BMW. Стоит отметить, что Бэнгл не разрабатывал дизайн Xiaomi SU7, но китайский производитель сотрудничал с компанией дизайнера под названием Chris Bangle Associates. Видимо, осуществлялись консультации.

Самый дешевый вариант автомобиля получит батарею BYD неназванной емкости с запасом хода около 600 км. Топовый вариант с блоком емкостью 101 кВтч обеспечит дальность хода 800 км.

Ранее Xiaomi принимала участие в разработке электрокаров. Но это всегда было в рамках коллаборации с разными автомобилестроительными брендами и стартапами. Теперь же на рынок готовят выход модели под собственным именем.

Ранее OBOZ.UA показывал новый электрокар Tesla, который разочаровал своим запасом хода.