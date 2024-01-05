Электрокар Tesla, который обещали сделать доступным, расстроил запасом хода

Долгожданный электрический пикап Tesla Cybertruck представили официально. В момент дебюта концепта еще в 2019 году внедорожник обещали сделать доступным. Но кроме проблемы с новой ценой появилась еще одна – разочаровывающий запас хода.

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Полноприводный электрокар Tesla Cybertruck Dual Motor AWD с двухмоторной 600-сильной установкой проверили на Youtube-канале Out of Spec Motoring. Оказалось, что запас хода электропикапа в реальных условиях сильно уступает заявленному.

Официальный показатель такой модификации составляет 550 км. В ходе испытаний на общественных дорогах машина преодолела 409 км, а батарея в итоге разрядилась полностью.

Tesla Cybertruck Dual Motor AWD стоит около 80 000 долларов и позиционируется как наиболее дальнобойный вариант в линейке.

Еще есть топовый Tesla Cybertruck Cyberbeast за 100 000 долларов с тремя моторами мощностью 845 сил, запасом хода 515 км и разгоном до 100 км/ч за 2,6 с. Для этих двух вариантов будет доступна дополнительная батарея в багажнике (стоимостью $16 000), которая увеличит пробег на 200 км.

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