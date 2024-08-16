Недорогой бестселлер VW превратили в новую модель Audi

Бестселлер Volkswagen Golf – известный на весь мир недорогой автомобиль, у которого недавно появился модернизированный вариант для 2024 года. Теперь эту машину превратили в новую модель Audi.

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Audi A3 всегда была построена на базе VW Golf и долгое время оставалась самой доступной моделью премиального немецкого бренда. Художник Theottle показал возможный дизайн следующего поколения автомобиля.

Здесь автор проделал работу в рамках актуального корпоративного стиля компании. В особенности заметно влияние новой Audi A5 2024 года, которую официально представили недавно.

Недавно стало известно, что Volkswagen Golf, который отмечает 50-летие, продали в количестве 37 миллионов экземпляров. В 1974 году модель первого поколения встала на конвейер.

Преемник оригинального Жука VW Beetle оказался очень популярным автомобилем и даже подарил свое имя целому сегменту – гольф-класс. В среднем, в течении 50 лет существования модели более 2000 человек ежедневно покупают VW Golf по всему миру.

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