Недорогого соперника Toyota RAV4 от Nissan показали в подробностях

Знаменитый недорогой кроссовер Nissan Qashqai не так давно претерпела модернизацию. Теперь машина с новыми силами готова соперничать с Toyota RAV4, Kia Sportage и другими кроссоверами популярного сегмента.

Видео дня

Подробности показывает Autogefühl. Актуальное поколение модели Nissan Qashqai производят с 2021 года. Срок для промежуточного рестайлинга подошел. Новый Nissan Qashqai 2025 года стал современнее.

Основные элементы, которые подвергли замене или переработке, – это фары, центральная решетка (которая стала намного крупнее), передний и задний бамперы. Обновили графику задних фонарей. Появились другие колесные диски и расширенная гамма цветов кузова.

Небольшие изменения произошли в салоне Nissan Qashqai 2025. Производитель предложил обновленный информационно-развлекательный комплекс на увеличенном центральном мониторе.

В гамме остались моторы объемом 1,3 л мощностью 140 и 160 л.с. Также сохранили гибридную модификацию Nissan Qashqai e-Power с отдачей 190 л.с. Привод – передний или полный.

OBOZ.UA уже показывал особый автомобиль на базе недорогой модели Toyota.