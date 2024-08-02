Недорогого соперника RAV4 от Mitsubishi показали перед официальной премьерой

Модель Mitsubishi Outlander на рынке соперничает с Toyota RAV4 и многими подобными автомобилями. В целом недорогой кроссовер довольно популярен, но подогреть интерес к машине решили с помощью рестайлинга. Премьера уже скоро.

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Детали сообщает Carscoops. Официальная презентация нового Mitsubishi Outlander 2024 года приближается. И японский кроссовер к ней полностью готов. По этому случаю производитель распространил несколько тизерных фото.

Эти фото не слишком информативны. Но и без того известно, что дизайн Outlander немного изменится. Обновят передний бампер и светотехнику.

Возможно, задний бампер также заменят вместе с фонарями. Расширится палитра цветов окраски кузова, появятся новые колесные диски. Небольшие изменения произойдут в салоне Mitsubishi Outlander с улучшенной отделкой и новой мультимедийной системой.

Гибрид Mitsubishi Outlander PHEV также модернизируют. Топовый вариант получит увеличенный запас хода на электротяге.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый внедорожник Toyota получил самый дешевый вариант.