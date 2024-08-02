Дешевле не бывает: Toyota разработала новый внедорожник

Новый внедорожник Toyota 250 является самым доступным представителем линейки Land Cruiser. Теперь компания разработала еще один автомобиль, дешевле которого в линейке модели на данный момент ничего нет.

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Модель Toyota Land Cruiser 250 в новом базовом исполнении показали на сайте компании. Дизайн в целом соответствует внедорожнику, который представили ранее. Toyota Land Cruiser 250 совсем не похож на прошлое поколение Prado.

Дизайн выполнен в ретро-стиле – очень модное решение в сегменте современных внедорожников. Внешность отсылает к моделям Toyota 80-х годов. Силуэт прямой, линии простые, облик собран из крупных геометрических элементов.

В новой генерации SUV стал крупнее. Длина Toyota Land Cruiser 250 составляет 4920 мм (колесная база – 2850 мм), ширина равна 2139 мм, а высота – 1859 мм. Платформа использована от старшей модели Toyota LC 300.

Новую модификацию Toyota LC 250 ради удешевления сильно упростили. Бамперы и декор не окрашивают в цвет кузова, отказались от хромированной отделки. В салоне Toyota Land Cruiser 250 – тканевые кресла и заглушки вместо многих кнопок.

Этот вариант модели оснащен 2,8-литровым дизелем мощностью 204 л.с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. В более "гламурных" исполнениях предлагаются более мощные варианты.

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