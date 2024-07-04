Недорогие модели Kia и Hyundai нового поколения вызвали ажиотаж

Современные электрические модели Kia и Hyundai нового поколения вызвали настоящий ажиотаж на рынке. Их машины всегда оказываются дешевле своих конкурентов, поэтому причины высокого спроса понятны. Это происходит на фоне глобального снижения спроса на EV в мире.

Видео дня

Об этом сообщает Motor1. Ссылаясь на статистику продаж, отмечается, что спрос на электрокары Kia и Hyundai сейчас очень высокий. Например, в США Kia реализовала 29 392 электрокара с начала 2024 года и обновила собственный рекорд.

Hyundai продала еще 26 554 электрических автомобиля. Интересно, что в секторе электромобилей покупательская способность в последнее время снизилась. Ее рассматривают под влиянием доходов покупателей, цен на автомобили и процентные ставки, по которым рассчитывают условия кредитования. Последние все еще довольно высоки, что ограничивает доступность.

На данный момент корейские компании не производят свои электрические модели в США. Поэтому, в отличие от многих других компаний, покупатели не могут в этом случае рассчитывать на налоговые льготы при покупке, которые достигают 7500 долларов. И этот никак не влияет на спрос.

Автопроизводители отмечают, что у них с продажами в сегменте полный порядок. Их на данный момент ограничивает не спрос, а предложение.

Как сообщал OBOZ.UA, новые модели Suzuki будут электрифицированными.