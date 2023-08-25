Недорогая и стильная: новую Mazda 6 показали в сети до премьеры

Mazda 6 – одна из недорогих моделей в своем сегменте. Однако ее отмечают за стильную внешность и качество. Тем не менее, пришло время как следует модернизировать эту машину. Пока следующее поколение находится в разработке, ее возможный дизайн показали в сети.

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О новинке сообщает Autoevolution. Ранее была информация о том, что новая Mazda 6 разрабатывается совместно с Toyota на заднеприводной платформе. Однако свежая информация этому противоречит.

Автор канала Halo oto в YouTube показал свежий взгляд на возможную внешность следующей генерации знаменитого японского седана. Его работа вызвана слухами, опубликованными в прессе. Якобы над новой Mazda 6 ведут работу совместно с Changan Automobile.

Это значит, что у китайского автопроизводителя может появиться своя вариация модели. Ожидается появление гибридных силовых установок. Не стоит отказываться и от электрической модификации.

Как бы там ни было, Halo oto показал проект. Большой приземистый седан с обтекаемым силуэтом, широкими воздухозаборниками и узкими фарами смотрится очень эффектно. Но как будет выглядеть серийная машина, пока неизвестно. Вариант от Changan наверняка будет отличаться от японского седана.

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