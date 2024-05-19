Не самый лучший выбор: какие итальянские авто не стоит покупать в 2024 году

Италия была среди пионеров автомобилестроения. Автомобили итальянского производства не теряют популярности благодаря мощным характеристикам и элегантному дизайну. Однако то, что автомобиль был сделан в Италии, не означает гарантию качества. Итальянский журналист и автолюбитель Алессандро Феррари однажды сказал: "Хотя итальянские автомобили известны своим стилем и страстью, некоторые модели страдают от проблем с надежностью и обслуживанием".

Эксперты обнародовали рейтинг автомобилей, родом из Италии, которые не оправдывают свою цену. Они просто не выдерживают конкуренции, ведь на рынке есть множество лучших и более надежных вариантов.

Lancia Delta

Джон Лин, опытный механик и владелец JB Motor Works, сказал, что Lancia Delta – это хэтчбек, который являлся попыткой возродить культовое название Delta – но попытка с треском провалилась.

"Этот хэтчбек может иметь свои прелести, но он печально известен своими электрическими неисправностями и неподходящим качеством сборки", – добавил Шон Миллер, автомобильный блоггер в Modified Rides.

Плохое качество сборки, недостаточная мощность двигателей и невысокий уровень комфорта в салоне – это только верхушка айсберга. Подержанные модели можно найти по цене менее 10 000 долларов, но экономия не стоит проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

Lancia Ypsilon

По словам Джо Гиранда, директора по продажам и маркетингу CFR Classic, Lancia Ypsilon является эксклюзивом для итальянского автомобильного рынка, и хотя он может понравиться местным потребителям, его привлекательность ограничена на международном уровне.

Lancia Ypsilon – непрактичное удовольствие. Придется потратиться на дорогие (и редкие) автозапчасти и другие технические расходы. Автомобиль предлагает минимальные технологические обновления и умеренную производительность, что не оправдывает цену для большинства неитальянских потребителей.

Fiat 500L

Несмотря на свою привлекательную позицию в линейке Fiat, 500L – довольно ненадежная модель. Этот компактный MPV выглядит привлекательно, но страдает от проблем с эксплуатацией. Водители чаще всего сообщают о неисправной трансмиссии и низком качестве сборки.

"Стоимость перепродажи, как правило, обесценивается быстрее, чем у конкурентов, что делает его менее привлекательной инвестицией в долгосрочной перспективе", – отметил Гиранда.

Fiat Punto

В лучшие времена Fiat Punto был популярным автомобилем, но когда на рынок вышли новые и усовершенствованные модели, Punto не успевал за ними.

Падение продаж ускорили и неудовлетворительные результаты краш-тестов, а также отсутствие улучшений в функциях безопасности.

Alfa Romeo Giulia

По словам Карла Родригеза, основателя и владельца NX Auto Transport, Alfa Romeo Giulia страдает от проблем с надежностью.

"От перебоев с электричеством до механических неисправностей – владельцы сообщали о различных проблемах с Alfa Romeo Giulia", – объяснил Родригез.

Кроме того, стоимость перепродажи Giulia, как правило, ниже по сравнению с ее конкурентами, что еще больше уменьшает привлекательность в долгосрочной перспективе.

"Alfa Romeo Giulia критиковали за тесный салон и высокие расходы на горючее, что не соответствует его премиальной цене", – добавил Гиранда.

Maserati Ghibli

Многие автомобильные эксперты считают, что Maserati Ghibli – своеобразный парадокс: у него престижный значок Maserati, но в некоторых аспектах он не соответствует стандартам роскоши бренда.

По мнению Родригеса, эта машина итальянского производства не отвечает надежности и общей стоимости. Владельцы сообщали о частых визитах в сервисный центр с разными проблемами. Высокие затраты на техническое обслуживание и амортизация не улучшают место этой модели в общем рейтинге. Критики отмечают, что, несмотря на высокую цену, материалы и технологии интерьера не соответствуют общим показателям премиум-бренда.

Lamborghini Espada

Бен Майкл, директор автомобильного отдела Michael & Associates, отметил, что Lamborghini имеют столь высокий статус роскоши, что они переходят грань не только дорогих в покупке, но и дорогих в обслуживании моделей.

Lamborghini Espada – сомнительное удовольствие: запчастей мало, обслуживание дорогостоящее, а складной двигатель V12 нуждается в постоянном внимании. Для Lamborghini также часто нужны специальные жидкости и инструменты, которые очень трудно найти.

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