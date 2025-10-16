Не покупать ни за какие деньги: специалисты назвали 6 ненадежных машин

Специалисты подготовили список ненадежных автомобилей в 2025 году в сегменте популярных недорогих кроссоверов. Эти модели лучше не покупать, даже если на вторичном рынке за них просят небольшие деньги.

Видео дня

В сегменте компактных кроссоверов эти машины действительно могут привлекать низкими ценами. Но, по информации WhatCar, взамен они не могут порадовать высокой надежностью. Самый низкий рейтинг присвоили бензиновому Nissan Juke.

Список составили на основе отзывов владельцев машин и отчетов о поломках и неисправностях. На вторичном рынке проблемы этих автомобилей становятся очевиднее, поэтому стоит обратить внимание на другие машины.

Самые ненадежные кроссоверы по мнению экспертов:

Nissan Juke, бензин (с 2019 года);

Kia Sportage (2016-2021 гг);

Mazda CX-60 (с 2022 года);

VW Tiguan;

Lexus LBX (с 2023 года);

Nissan Juke Hybrid (с 2022 года).

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали автомобили с пробегом, которые помогут сохранить деньги.