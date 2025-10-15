Эти кроссоверы помогут сохранить деньги: топ-5 автомобилей

Кроссоверы являются самыми популярными моделями как на рынке новых машин, так и среди б/у автомобилей. Некоторые из них помогут сохранить деньги. Эксперты выбрали топ-5 таких моделей.

Эти автомобили недорогие на вторичном рынке. Вдобавок они очень выгодны, ведь лучше соперников сохраняют свою цену. О них рассказывает iSeeCars. Свежий рейтинг лучших кроссоверов возглавила Toyota RAV4.

Фактически, это лучшие автомобили для покупки в сегменте. Такие модели меньше других теряют в стоимости за 5 лет (процент потери указан в скобках).

Лучшие недорогие кроссоверы с низкой потерей стоимости в 2025 году:

Toyota RAV4 (30.9%); Subaru Crosstrek (33.0%); Honda HR-V (34.0%); Honda CR-V (35.2%); Subaru Forester (37.9%).

Покупка одной из машин в списке – большой плюс для владельца, который почти не потеряет свои деньги в будущем при перепродаже.

