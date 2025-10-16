Mitsubishi создала два новых недорогих кроссовера. Фото

Популярный недорогой кроссовер Mitsubishi Outlander усиливает позиции японской компании в сегменте. Производитель создал еще два автомобиля, которые могут стать настоящими хитами на рынке.

Детали стали известны Carscoops. Сообщается, что новые кроссоверы Mitsubishi отправятся в продажу в 2026 году. Первый из них – внедорожник на базе нового Mitsubishi Outlander Trail Edition 2025 года, который рассекретили недавно. Компания готовит машину с более серьезной подготовкой к бездорожью.

Еще одна новинка – электрический кроссовер. В качестве основы используют новый Nissan Leaf 3 поколения, премьера которого состоялась в начале 2025 года.

Этот автомобиль выполнили в стиле концепта Nissan Chill-Out 2021 года. Значит, у нас есть представления о внешности электрокара Mitsubishi.

Новый Nissan Leaf 2026 модельного года получил несколько модификаций с запасом хода 400-600 км. Цена – менее 30 000 долларов. Это ориентир для электрокара Mitsubishi, название которого пока не раскрывали.

