Люксовые внедорожники, которые выпустят в 2025 году: список удачных моделей

Рынок внедорожников премиум-класса постоянно развивается, предлагая все более совершенные и качественные модели. Эксперты говорят, что 2025 год может стать годом прорыва в этой области. Люксовые внедорожники в первую очередь предлагают комфорт и безопасность. Полноприводная трансмиссия, высокий клиренс, системы помощи при движении по бездорожью выводят эти авто на новый уровень надежности.

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Премиум-класс – это про просторный салон, высококачественные материалы, широкий спектр дополнительных опций, современные системы безопасности и инновационные технологии. Издание GoBankingRates рассказало, какие люксовые внедорожники должны выйти на рынок в новом году.

Автоэксперт Крис Пайл из JustAnswer проанализировал премиум-сегмент и рассказал, на какие авто стоит обратить внимание.

Что касается компактных люксовых внедорожников, Пайл выделил три варианта: Acura RDX (стартовая цена 41 945 долларов), Audi Q3 (39 800 долларов) и Volvo XC40 (44 700 долларов).

"Это меньшие внедорожники, им не хватает размера, но компенсируют это роскошными удобствами внутри и тихой, плавной, комфортной ездой", – отметил эксперт.

В сегменте премиум-класса в первую очередь стоит выделить Porsche Macan, первоначальная рекомендованная розничная цена которого составляет 62 900 долларов.

Пайл рекомендует обратить внимание и на Genesis GV80 с начальной стоимостью 75 150 доларов. Эти авто не очень популярны, но у них хороший рейтинг и соотношение цены и качества.

Для ищущих практическое сочетание роскоши и полезности, Пайл указал на Lincoln Navigator. Это недешево, рекомендованная розничная цена составляет 83 265 долларов, но есть высокая вероятность снижения цены в следующем году.

BMW X1 будет стоить на уровне 41 350 долларов, хотя Пайл отметил некоторые ограничения: "Это один из доступных BMW, но он достаточно маленький".

Все большее количество производителей предлагают гибридные и полностью электрические версии своих внедорожников. Новые модели будут оборудованы более совершенными системами помощи водителю, что позволит им самостоятельно выполнять некоторые маневры. Салоны люксовых внедорожников станут еще более комфортными и технологичными. Ожидается использование высококачественных материалов, больших дисплеев и инновационных систем мультимедиа.

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