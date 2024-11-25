Лучшие среди 10 миллионов: немцы назвали самые надежные б/у автомобили

Немецкие эксперты TÜV Süd назвали самые надежные б/у автомобили. Для этого проверили более 10 миллионов транспортных средств и собрали данные о техническом состоянии. В списке преобладают недорогие модели.

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Ассоциация технического мониторинга TÜV Süd – авторитетная компания, которая действует в Германии с 1866 года. Сегодня исследования и отзывы этих специалистов привлекают внимание многих автомобилистов. На своем сайте опубликовали результаты исследования.

Проверкам подвергали машины с пробегом возрастом 2-13 лет. Это популярная категория на вторичном рынке, почти все машины в списке очень доступны и представлены в больших количествах.

Самые надежные б/у автомобили TÜV Süd 2024:

Honda Jazz;

Volkswagen Golf Sportsvan;

Volkswagen Golf Plus;

Volkswagen T-Roc;

Audi Q2;

Porsche 911 Carrera;

Mazda 2;

Mazda CX-3;

Mercedes-Benz A-Class;

Mercedes-Benz B-Class;

Mitsubishi ASX.

Напомним, как рассказывал ранее OBOZ.UA, Toyota готовит к премьере новое поколение своего знаменитого недорогого бестселлера.