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Лучшие среди 10 миллионов: немцы назвали самые надежные б/у автомобили

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
633
Volkswagen Golf Sportsvan

Немецкие эксперты TÜV Süd назвали самые надежные б/у автомобили. Для этого проверили более 10 миллионов транспортных средств и собрали данные о техническом состоянии. В списке преобладают недорогие модели.

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Ассоциация технического мониторинга TÜV Süd – авторитетная компания, которая действует в Германии с 1866 года. Сегодня исследования и отзывы этих специалистов привлекают внимание многих автомобилистов. На своем сайте опубликовали результаты исследования.

Проверкам подвергали машины с пробегом возрастом 2-13 лет. Это популярная категория на вторичном рынке, почти все машины в списке очень доступны и представлены в больших количествах.

Mazda CX-3

Самые надежные б/у автомобили TÜV Süd 2024:

  • Honda Jazz;
  • Volkswagen Golf Sportsvan;
  • Volkswagen Golf Plus;
  • Volkswagen T-Roc;
  • Audi Q2;
  • Porsche 911 Carrera;
  • Mazda 2;
  • Mazda CX-3;
  • Mercedes-Benz A-Class;
  • Mercedes-Benz B-Class;
  • Mitsubishi ASX.

Напомним, как рассказывал ранее OBOZ.UA, Toyota готовит к премьере новое поколение своего знаменитого недорогого бестселлера.