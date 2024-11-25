Лучшие среди 10 миллионов: немцы назвали самые надежные б/у автомобили
Немецкие эксперты TÜV Süd назвали самые надежные б/у автомобили. Для этого проверили более 10 миллионов транспортных средств и собрали данные о техническом состоянии. В списке преобладают недорогие модели.
Ассоциация технического мониторинга TÜV Süd – авторитетная компания, которая действует в Германии с 1866 года. Сегодня исследования и отзывы этих специалистов привлекают внимание многих автомобилистов. На своем сайте опубликовали результаты исследования.
Проверкам подвергали машины с пробегом возрастом 2-13 лет. Это популярная категория на вторичном рынке, почти все машины в списке очень доступны и представлены в больших количествах.
Самые надежные б/у автомобили TÜV Süd 2024:
- Honda Jazz;
- Volkswagen Golf Sportsvan;
- Volkswagen Golf Plus;
- Volkswagen T-Roc;
- Audi Q2;
- Porsche 911 Carrera;
- Mazda 2;
- Mazda CX-3;
- Mercedes-Benz A-Class;
- Mercedes-Benz B-Class;
- Mitsubishi ASX.
Напомним, как рассказывал ранее OBOZ.UA, Toyota готовит к премьере новое поколение своего знаменитого недорогого бестселлера.