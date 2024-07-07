Лучшие шестицилиндровые авто: свежий рейтинг

Шестицилиндровый двигатель внутреннего сгорания стал своего рода золотым стандартом для городских (и не только) автомобилей. Он предполагает несколько вариантов расположения цилиндров, достаточно компактный и при этом мощный.

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За всю историю автопрома на базе шестицилиндровых двигателей было построено немало популярных моделей машин. Издание TopGear собрало лучшие из них в рейтинге.

Nissan Skyline GT-R R34

Модель описывают как обладающую ярким характером и индивидуальностью, смешанными с мягким, но обнадеживающим гудением двигателя. Двигатель RB26, установленный на Nissan Skyline GT-R R34, является 24-клапанным агрегатом с парой турбонагнетателей T25, в результате чего от выдает 276 л. с.

Jaguar XJ220

Jaguar обещал миру бескомпромиссный V12 с XJ220, пока не пошел на компромисс в виде двигателя V6. Но смеяться над этим быстро перестали, ведь переосмысленный двигатель раллийного автомобиля Metro Group B — теперь с увеличенным рабочим объемом 3,5 л — установил рекорд скорости автомобиля в то время — 340 км/ч.

BMW E46 M3 CSL

Модель критиковали за не слишком удачную коробку передач легкой конструкции, но этот недостаток легко простить за отличную рядную шестерку S54. Поработав с распределительными валами и клапанами, BMW удалось довести мощность M3 CSL до 355 лошадиных сил и обеспечить разгон до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Toyota Supra A80

Несмотря на солидный возраст в три десятка лет, Toyota Supra четвертого поколения продолжает доминировать на мировых трассах. Благодаря своей надежной конструкции 3,0-литровый 2JZ способен справляться с огромным давлением наддува. Вот почему владельцы могут так легко выжать из них 2000 л.с. с минимальными усилиями.

Jeep Cherokee (XJ)

Возможно, это авто и не назовешь стильным, однако его двигатель – это настоящее произведение искусства. Конец 1990-х был возможно пиком для 4,0-литрового рядного шестицилиндрового двигателя AMC. На тот момент в Cherokee устанавливали не мощную версию, но с его надежностью мало что можно было сравнить.

Lancia Stratos

Роскошный кузов возрастом в полвека скрывает внутри безнаддувный V6, взятый из Ferrari. Ему дали примерно 280 л. с. мощности и задачу покорить мир автоспорта. И это удалось. Модель выиграла три титула World Rally Constructors и заработала массу других спортивных наград.

Honda NSX NA1

Honda NSX первого поколения имеет разные рабочие объемы двигателей и варианты трансмиссии, но в сердце линейки все равно высоковращающийся шестицилиндровый двигатель. Это был первый серийный автомобиль с коваными поршнями и титановыми стержнями – вещами, которые обычно ассоциировали исключительно с гоночными автомобилями. Все это давало невероятную надежность в повседневном использовании.

Ford Falcon XR6 Sprint

Эта рядная шестерка была выпущена в 2002 году. Она была разработана Ford Australia и Tickford и фактически использовала ту же нижнюю часть, что и предыдущий 4,0-литровый шестицилиндровый двигатель Falcon, впервые появившийся в 1988 году. В заводской комплектации модель достигла своего пика с турбированным Falcon XR6 Sprint 2016 и его 496 л.с.

Mercedes-AMG One

Решение Mercedes переместить двигатель, выигравший Чемпионат мира по Формуле-1, в серийный автомобиль было амбициозным, если не сказать больше. Процесс не был легким, однако его результатом стал AMG One, побивший рекорд для серийных автомобилей, преодолев круг Нюрбургринга со временем 6 минут 35 секунд.

Alfa Romeo 147 GTA

3,2-литровый Busso V6 в Alfa Romeo 147 GTA может выдавать лишь скромные 247 л.с. на передние колеса, но звукового сопровождения по пути к красной линии 6200 об/мин достаточно, чтобы оправдать попадание в этот рейтинг. Двигатель работает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач и является частью конструкции, склоняющей весы к впечатляющим 1250 кг. Короче говоря, это вполне реальная претензия на звание лучшего хэтчбека в истории.

Ferrari 296 GTB

Это авто вполне можно назвать техническим шедевром и, вполне возможно, это лучший суперкар, который сегодня доступен для покупки. Ferrari 296 и его гибридный 3,0-литровый твин-турбо V6, возможно, не является самым "чистым" инженерным произведением здесь, но его мощность в 820 л.с. игнорировать невозможно.

Porsche 911 GT3 RS 4.0

Вопрос не в том, должен ли Porsche 911 с двигателем Mezger оказаться в этом рейтинге, а в том, какая именно его модификация должна была попасть в список. 997 GT3 RS 4.0 был последней итерацией 997 и последним случаем, когда настоящий двигатель Mezger использовался в дорожном 911. Высоковращающийся шестицилиндровый двигатель был безнадувным и увеличенным до 4,0 литров, а его мощность достигала 500 л.с.

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