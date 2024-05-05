Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

Поскольку весь мир стремится к экологичности и эффективному использованию ресурсов, рынок электромобилей стремительно развивается. С каждым годом появляются новые бренды и интересные модели, поражающие своей производительностью.

Однако из-за большого количества вариантов выбора людям становится все сложнее выбрать электрокар, который будет удовлетворять их потребности. Поэтому мы предлагаем ознакомиться с рейтингом от Microsoft Start.

1. Volkswagen ID Buzz

Сочетая практичность MPV с комфортом и утонченностью SUV премиум класса, Volkswagen ID Buzz является блестящим универсальным электромобилем.

Он имеет классический ретро-дизайн, обеспечивает точное управление и может не только легко вместить пятерых взрослых, но и множество их багажа.

2. Tesla Model 3

Семейный седан Tesla является одним из лучших электромобилей, которые вы можете купить сегодня.

Автомобиль значительно выделяется среди конкурентов благодаря привлекательной цене. Кроме того, вы получаете доступ к Supercharger от Tesla, что очень удобно во время путешествий на большие расстояния.

3. Cupra Born

Несмотря на то, что хэтчбек Born имеет общую электрическую платформу и некоторые другие сходства с Volkswagen ID 3, он является более привлекательным и интересным электрокаром для управления.

Cupra Born поражает своими размерами, пространством, ценой и выделяется тем, что благодаря ему можно действительно наслаждаться скоростью.

4. Kia EV9

Kia EV9 является одним из лучших электрических внедорожников в продаже благодаря хорошему запасу хода, достойной эффективности и отличному салону.

Автомобиль предлагает кучу пространства как для водителя, так и пассажиров на задних сиденьях. Даже если вы поднимете третий ряд сидений, то все еще будете иметь 333 литра пространства в багажнике.

5. Porsche Taycan

Если вы ищете мощный и производительный электромобиль, Porsche Taycan – это модель, на которую вам следует обратить внимание. Она доступна в кузове седан и универсал.

Благодаря низкому центру тяжести и исключительной управляемости Taycan очень маневра и имеет хорошее сцепление с дорогой на поворотах.

6. Kia EV6

Электрический внедорожник корейского бренда более приятный в управлении и более стильный интерьер, чем технически родственный Hyundai Ioniq 5.

Несмотря на то, что EV6 не так хорошо ездит, как некоторые его конкуренты, он имеет отличную управляемость, что позволяет ему отлично чувствовать себя на поворотах.

7. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 – это заднеприводная модель с хорошим запасом хода и превосходной пиковой скоростью зарядки, позволяющая пополнять заряд до 80% всего за 20 минут.

Помимо диапазона хода и характеристик подзарядки, Ioniq 5 предлагает много пространства внутри, с достаточным количеством места для ног. В багажник можно поместить семь чемоданов ручной клади, хотя Tesla Model Y и Volkswagen ID 4 более вместительны.

8. MG 4

MG 4 EV – это фантастический электрический хэтчбек, который предлагает отличное соотношение цена-качество.

Даже комплектация SE начального уровня наполнена полезным набором, таким как адаптивный круиз-контроль и задние парковочные датчики. Однако более дорогие конкуренты, такие как Cupra Born и Renault Megane E-Tech, тише, чем MG 4, предлагают более утонченное вождение и имеют более красивый интерьер.

9. BMW i4

Электрический седан немецкого бренда с изысканным интерьером был недавно обновлен. Он получил новые технологии и больший запас хода.

i4 чувствует себя прекрасно во время дальних поездок, будучи комфортным на автомагистралях и очень тихим на высоких скоростях. Однако стоит отметить, что Model 3 оснащена лучшей зарядной сетью, что облегчает путешествия по автомагистралям.

10. Hyundai Kona Electric

Если вы ищете электрический кроссовер с футуристическим видом, просторным салоном и солидным запасом хода, Kona Electric – это хороший выбор.

Управлять Kona удобно и легко. Вы получаете полный контроль над рекуперативной тормозной системой автомобиля, кроме того есть несколько режимов вождения на выбор.

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