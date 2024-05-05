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Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

Анна Онищенко
Авто Oboz
4 минуты
132
Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

Поскольку весь мир стремится к экологичности и эффективному использованию ресурсов, рынок электромобилей стремительно развивается. С каждым годом появляются новые бренды и интересные модели, поражающие своей производительностью.

Однако из-за большого количества вариантов выбора людям становится все сложнее выбрать электрокар, который будет удовлетворять их потребности. Поэтому мы предлагаем ознакомиться с рейтингом от Microsoft Start.

1. Volkswagen ID Buzz

Сочетая практичность MPV с комфортом и утонченностью SUV премиум класса, Volkswagen ID Buzz является блестящим универсальным электромобилем.

Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

Он имеет классический ретро-дизайн, обеспечивает точное управление и может не только легко вместить пятерых взрослых, но и множество их багажа.

2. Tesla Model 3

Семейный седан Tesla является одним из лучших электромобилей, которые вы можете купить сегодня.

Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

Автомобиль значительно выделяется среди конкурентов благодаря привлекательной цене. Кроме того, вы получаете доступ к Supercharger от Tesla, что очень удобно во время путешествий на большие расстояния.

3. Cupra Born

Несмотря на то, что хэтчбек Born имеет общую электрическую платформу и некоторые другие сходства с Volkswagen ID 3, он является более привлекательным и интересным электрокаром для управления.

Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

Cupra Born поражает своими размерами, пространством, ценой и выделяется тем, что благодаря ему можно действительно наслаждаться скоростью.

4. Kia EV9

Kia EV9 является одним из лучших электрических внедорожников в продаже благодаря хорошему запасу хода, достойной эффективности и отличному салону.

Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

Автомобиль предлагает кучу пространства как для водителя, так и пассажиров на задних сиденьях. Даже если вы поднимете третий ряд сидений, то все еще будете иметь 333 литра пространства в багажнике.

5. Porsche Taycan

Если вы ищете мощный и производительный электромобиль, Porsche Taycan – это модель, на которую вам следует обратить внимание. Она доступна в кузове седан и универсал.

Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

Благодаря низкому центру тяжести и исключительной управляемости Taycan очень маневра и имеет хорошее сцепление с дорогой на поворотах.

6. Kia EV6

Электрический внедорожник корейского бренда более приятный в управлении и более стильный интерьер, чем технически родственный Hyundai Ioniq 5.

Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

Несмотря на то, что EV6 не так хорошо ездит, как некоторые его конкуренты, он имеет отличную управляемость, что позволяет ему отлично чувствовать себя на поворотах.

7. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 – это заднеприводная модель с хорошим запасом хода и превосходной пиковой скоростью зарядки, позволяющая пополнять заряд до 80% всего за 20 минут.

Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

Помимо диапазона хода и характеристик подзарядки, Ioniq 5 предлагает много пространства внутри, с достаточным количеством места для ног. В багажник можно поместить семь чемоданов ручной клади, хотя Tesla Model Y и Volkswagen ID 4 более вместительны.

8. MG 4

MG 4 EV – это фантастический электрический хэтчбек, который предлагает отличное соотношение цена-качество.

Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

Даже комплектация SE начального уровня наполнена полезным набором, таким как адаптивный круиз-контроль и задние парковочные датчики. Однако более дорогие конкуренты, такие как Cupra Born и Renault Megane E-Tech, тише, чем MG 4, предлагают более утонченное вождение и имеют более красивый интерьер.

9. BMW i4

Электрический седан немецкого бренда с изысканным интерьером был недавно обновлен. Он получил новые технологии и больший запас хода.

Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

i4 чувствует себя прекрасно во время дальних поездок, будучи комфортным на автомагистралях и очень тихим на высоких скоростях. Однако стоит отметить, что Model 3 оснащена лучшей зарядной сетью, что облегчает путешествия по автомагистралям.

10. Hyundai Kona Electric

Если вы ищете электрический кроссовер с футуристическим видом, просторным салоном и солидным запасом хода, Kona Electric – это хороший выбор.

Лучшие электрокары 2024 года: рейтинг, заслуживающий внимания

Управлять Kona удобно и легко. Вы получаете полный контроль над рекуперативной тормозной системой автомобиля, кроме того есть несколько режимов вождения на выбор.

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