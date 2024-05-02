Американцы назвали самый дешевый электрокар – сколько он стоит в Украине

Электромобили остаются довольно дорогими машинами, но самые дешевые из них привлекают внимание. Американцы назвали лучшее предложение дешевле 20 000 долларов. А мы выяснили, сколько такая модель стоит в Украине.

Специалисты InsideEVs выяснили, что электромобиль Chevrolet Bolt EV в США стоит минимум 19 995 долларов. Это очень привлекательная цена для страны, которая отличается высокими средними доходами граждан.

Про Украину такого сказать нельзя, вдобавок на нашем рынке Chevrolet Bolt EV ощутимо дороже. OBOZ.UA нашел цену от 25 000 долларов. Официально модели Chevrolet в Украине не представлены, но их можно найти у отдельных продавцов и серых дилеров.

Ранее в General Motors подтвердили появление нового Chevrolet Bolt в 2025 году исключительно в виде кроссовера. Сейчас модель представлена в двух кузовах: пятидверный хэтчбек и компактный кроссовер. Но теперь стало известно, что в линейке оставят только Chevrolet Bolt EUV.

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити в штате Миссури после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Это произойдет впервые в рамках новой архитектуры GM Ultium.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 28 000 долларов.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал самый доступный электрический кроссовер Mini.