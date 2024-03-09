Кто проедет перекресток последним? Сложная задача по ПДД, что по силам не всем новичкам

Знания ПДД обеспечивают безопасность водителей и пешеходов. Необходимо неукоснительно соблюдать правила, чтобы избежать рисков возникновения опасных ситуаций. Едва ли не самыми сложными в дорожном движении считаются особенности проезда перекрестком.

Попробуйте проверить свои знания и определить очередность проезда на перекрестке. Какой автомобиль проедет первым, а какой – последним?

Условия задачи

Кто проедет перекресток последним?

Красный Белый Желтый

Объяснение

Согласно пункту 16.12 ПДД на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10. "Круговое движение" предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Правильный ответ: белый автомобиль проедет последним. Первым проедет желтый, а красный – вторым.

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