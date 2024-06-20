Кто должен уступить дорогу? Интересная задача по ПДД с особым грузовиком

Проблесковые маячки – важный тип сигналов на дороге, которые нужно уметь различать и реагировать на них в соответствии с требованиями ПДД. А хорошо ли вы помните все, что с ними связано?

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Соответствующий тест был опубликован в телеграм-канале "За! Правилами". Согласно условиям задачи к нерегулируемому перекрестку с разных сторон приближаются красный легковой автомобиль и белый грузовик без прицепа, но с включенным оранжевым маячком. Его водитель намерен продолжить движение прямо. Между тем с правой стороны от нее подъезжает красный легковой автомобиль, который будет поворачивать, чтобы выехать на ту же полосу, в которой находится грузовик.

Вопрос состоит в том, кто из водителей должен уступить при этом дорогу. Вариантов ответа два:

водитель грузовика; водитель легковушки.

Вспомните правила, которые могут регулировать проезд в этой ситуации. И только после этого переходите к пояснению. Его мы публикуем ниже.

Итак, использование оранжевого проблескового маячка регулируется пунктом 3.6 действующих ПДД. Согласно ему, такой сигнал является исключительно предупредительным и преимущества на дороге водителю не дает. Поскольку водители при этом двигаются по равнозначным дорогам, то разъехаться они должны, руководствуясь правилом препятствия справа. В заданных условиях именно водитель легковушки приближается к грузовику с правой стороны. Так что уступить дорогу имеет именно грузовое авто.

Таким образом, правильным является первый вариант ответа. Водитель грузовика должен дать проезд легковушке.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, где три авто, двигаясь параллельно, перестраивались в разные полосы.

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