Когда ждать новый Nissan Leaf 3 поколения: что известно о недорогой модели

Nissan Leaf – знаменитый недорогой электромобиль. Премьеру модели 3 поколения ждать осталось недолго – автомобиль готовят к дебюту в 2024 году. Машина изменится до неузнаваемости, а формат будет совсем другим.

OBOZ.UA напоминает, что новый Nissan Leaf 2025 модельного года превратится в кроссовер с дизайном в стиле концепта Nissan Chill-Out 2021 года, от которого унаследует многие элементы. Вдохновением для модели также станет Ariya, который поделится своей платформой.

Долгожданная машина станет привлекательнее, практичнее и технологичнее предшественника. В компании также работают над новыми батареями. Они обеспечат на 30% увеличенную плотность энергии и предложат более высокий запас хода.

Производство нового Nissan Leaf наладят на существующем заводе компании в британском Сандерленде. Там же будут собирать и следующие Nissan Qashqai и Juke, которые также получат электрическую силовую установку.

Ранее сообщалось, что новый Nissan Leaf 3 поколения уже увидели североамериканские дилеры на внутренней закрытой презентации. Это верный признак скорого дебюта модели.

Ранее OBOZ.UA показывал недорогой и стильный электрический кроссовер Kia.