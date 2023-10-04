Kia показала огромный кроссовер по цене Renault Duster. Фото

Kia показала огромный кроссовер Carens X-Line. Модель отличается практичностью, вместительностью и хорошим оснащением по цене Renault Duster. Новинку рассекретили на официальных фото.

Машину показали на сайте автопроизводителя. Kia Carens – крупный кроссовер с длиной кузова около 4,5 м. Машина вместительная и предлагает в салоне от шести до семи посадочных мест в зависимости от конфигурации.

Семейный кроссовер получил новое исполнение X-Line. В нем – небольшие косметические изменения в передней части, новый цвет кузова и другие колесные диски на 16 дюймов. Плюс появился пластиковый обвес.

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В оснащении Kia Carens 2023 – сенсорный монитор мультимедийной системы диагональю 10,25, панорамная крыша, вентиляция кресел, камера заднего вида, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Bose.

На выбор покупателям предлагают бензиновый мотор объемом 1,5 л на 160 л.с. и 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 115 л.с. Привод только передний. Цена Kia Carens X-Line 2023 – от 22 500 долларов.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом дешевом кроссовере, который готовит к премьере Toyota.