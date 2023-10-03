Дешевле не будет: новый кроссовер Toyota за минимальную цену готовят к премьере

Новый кроссовер Toyota удивит покупателей своей ценой. Компания таким образом готовит наиболее доступную модель в сегменте кроссоверов – дешевле в линейке японской компании просто не будет.

О новинке стало известно японским журналистам Best Car. Появилась информация, что Toyota и Suzuki совместно разрабатывают новый автомобиль. Возможно, в дальнейшем и у второй компании появится свой вариант модели.

Ожидается, что серийный вариант окажется продолжением концептуального прототипа Toyota bZ Small 2021 года. И внешне будет во многом напоминать компактный кроссовер Aygo X.

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То есть в компактном кузове длиной до 4 м новинка продемонстрирует эффектную внешность. А технически окажется электромобилем.

Технических подробностей пока не предоставляют. Известно только, что в качестве основы используют платформу e-TNGA, которая объединяет все компактные электрокары японского бренда. Появление новой модели ожидается в 2025 году.

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