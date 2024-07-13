Какое авто выбрать в 2024 году: лучшие подержанные гибриды

Гибриды сочетают в себе лучшие черты бензиновых и электрических автомобилей. Они обеспечивают высокую эффективность, снижение выбросов и значительную экономию топлива.

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Сегодня можно найти надежные модели, которые можно приобрести в хорошем состоянии и по доступной цене на рынке подержанных автомобилей. О них более подробно рассказал CarBuzz.

Hyundai Elantra Hybrid 2021 года

Эксперты считают Hyundai Elantra Hybrid 2021 выпуска лучшим подержанным гибридом в 2024 году.

Этот автомобиль удивительно эффективен, а также предлагает комфортную езду, хорошо продуманный интерьер и щедрый пакет стандартных функций.

Chrysler Pacifica Hybrid 2021 года

Для семей, ищущих экономичный и практичный автомобиль большого размера, Chrysler Pacifica Hybrid 2021 года является надежным выбором.

Автомобиль предлагает просторный и универсальный салон, удобные места для сидения до восьми пассажиров и множество удобных функций.

Toyota Prius 2023 года

Toyota Prius не нуждается в представлении. Будучи экстерном в производстве гибридов, начиная с конца 1990-х годов, он постоянно устанавливает эталоны экологичности и экономичности.

Кроме заметной экономии топлива, модель предлагает комфортную поездку и удивительно просторный салон.

Honda Accord Hybrid 2021 года

Honda Accord Hybrid 2021 обеспечивает баланс между топливной эффективностью и общим комфортом за рулем.

Вдобавок к топливной эффективности и динамике вождения авто может похвастаться просторным и хорошо оборудованным салоном, щедрым перечнем стандартных функций и надежностью.

Hyundai Tucson Hybrid 2022 года

Hyundai Tucson Hybrid 2022 года – отличный вариант для тех, кто ищет компактный внедорожник с необычайной экономией топлива.

Благодаря просторному салону и комфортной езде, автомобиль хорошо подходит для городских условий, а его привлекательный стиль и современный вид выделяют его среди конкурентов в этом классе.

Volvo XC90 Recharge 2021 года

Volvo XC90 Recharge 2021 года – это стильный и роскошный гибридный внедорожник среднего размера.

Это хороший вариант для городских водителей, которые долго ездят на работу и обратно, или для тех, кто по какой-либо другой причине вынужден часто проводить время за рулем.

Toyota RAV4 Hybrid 2020 года

Toyota RAV4 Hybrid 2020 года неизменно входит в число самых популярных гибридных внедорожников.

Сочетание топливной эффективности, практичности и надежности сделало его самым лучшим выбором для многих покупателей.

Kia Sorento Hybrid 2022 года

Просторный салон Sorento Hybrid может вместить до семи пассажиров, а некоторые комплектации предлагают панорамный люк и звуковую систему премиум-класса.

Он является хорошим выбором для семей, которые ищут экономичный гибридный внедорожник благодаря своей эффективности и экономичности.

Toyota Corolla Hybrid 2020 года

Для тех, кому нужен доступный и очень экономичный вариант, Toyota Corolla Hybrid 2020 станет идеальным выбором.

Это один из самых эффективных гибридных автомобилей в продаже и в то же время у него хорошо продуманный интерьер и щедрый набор стандартных технологий безопасности.

Honda CR-V Hybrid 2021 года

Просторный салон CR-V Hybrid 2021, комфортная езда и стандартный полный привод делают его универсальным выбором для разнообразных потребностей вождения.

В дополнение к возможностям экономии топлива, CR-V Hybrid предлагает удобную информационно-развлекательную систему, комплексный набор функций безопасности и надежность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о внедорожниках, которые автомобильные эксперты не советуют покупать ни в коем случае.

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