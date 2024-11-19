Каким будет новый Nissan Leaf и почему получится непохожим на предшественника

Недорогой электромобиль Nissan Leaf 3 поколения готовят к премьере. Уже известно, каким будет новый автомобиль. Машина получит совершенно другой кузов и не будет похожа на предшественника.

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Причина в том, что новый Nissan Leaf 2025 модельного года превратится в кроссовер с дизайном в стиле концепта Nissan Chill-Out 2021 года, от которого унаследует многие элементы. Вдохновением для модели также станет кроссовер Ariya, который поделится своей платформой. В L'Argus показали, как может выглядеть новинка.

Долгожданная машина станет привлекательнее, практичнее и технологичнее предшественника. В компании работают над новыми батареями. Они обеспечат на 30% увеличенную плотность энергии и предложат более высокий запас хода.

Производство нового Nissan Leaf наладят на существующем заводе компании в британском Сандерленде. Там же будут собирать и следующие Nissan Qashqai и Juke, которые также получат электрическую силовую установку.

Ранее сообщалось, что новый Nissan Leaf 3 поколения уже увидели североамериканские дилеры на внутренней закрытой презентации. Это верный признак приближающегося дебюта модели, который состоится весной 2025 года.

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