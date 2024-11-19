Секретную новинку Kia бюджетного сегмента показали в сети

Новую модель Kia EV4 2026 модельного года продолжают держать в секрете. Производитель все еще не подготовил премьеру автомобиля. Фактически, машина размером с VW Golf окажется бюджетной моделью следующего поколения. Автомобиль показали в сети.

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Недорогой электрокар опять выехал на дороги для ходовых испытаний. На улице появлялись разные варианты – в кузове седан и хэтчбек. Прототипы в маскировочном камуфляже своим дизайном соответствуют концепту EV4. CarSpyMedia показывает машину.

Это небольшой хэтчбек, за счет которого компания расширит линейку своих электрокаров. В ней пока доминируют кроссоверы, но непосредственно новый Kia EV4 покупателям предложат в двух кузовах на выбор.

Kia EV4 ранее показывали в качестве концепта. Несмотря на то, что прототип тестируют с закамуфлированным кузовом, дизайн модели не является секретом. Машина выглядит очень динамично и приземисто.

В движение новый электрокар Kia EV4 будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте. В продаже – с 2025 года по ориентировочной цене 35 000 долларов.

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