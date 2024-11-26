Какие внедорожники Mercedes-Benz выйдут в 2025 году: рейтинг больших люксовых моделей

Mercedes-Benz имеет отличную репутацию. Корни бренда уходят в Benz Patent Motorwagen в 1895 году, а Mercedes-Benz был официально основан в июне 1926 года, когда Daimler Motoren Gesellschaft и Benz & Cie (старейшая автомобильная компания в мире) объединились, чтобы создать Daimler-Benz. Среди многообразия внедорожников выбрать подходящий именно вам может быть довольно сложно. Некоторые из них расточительно используют пространство – просто ради роскоши.

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Немецкий производитель автомобилей премиум-класса известен своейспортивной родословной в ранних гонках Гран-при, мастерством на бездорожье и сосредоточенностью на самой высокой роскоши и технологических инновациях. Эксперты рассказали, какие внедорожники выйдут в следующем году и обнародовали рейтинг больших люксовых моделей.

Mercedes-Maybach GLS

Внедорожник Mercedes-Maybach GLS 2025 года – колоссальный во всех смыслах этого слова. Он выдает невероятную мощность в 550 лошадиных сил. Роскошные внедорожники, как этот, обычно обеспечивают больше пространства и комфорта, поэтому пассажирам на задних сиденьях не придется сетовать на нехватку места для ног.

Mercedes-Benz GLS

GLS SUV можно рассматривать как газовую версию EQS. Он обеспечивает в равной степени роскошь и экстравагантность м наиболее комфортный и эксклюзивный способ управления Mercedes-Benz. Трех рядов сидений вполне достаточно для семи взрослых. Стоит обратить внимание, что вместо огромного багажника дизайнеры предпочли комфорт для пассажиров, что имеет смысл во флагманской модели.

Mercedes-Benz EQS SUV Maybach

Это просто флагман среди флагманов. Все, что украшено значком Maybach, действительно очень серьезное, надежное и качественное, и этот внедорожник EQS не является исключением из правил. Естественно, это отражается и на стоимости. Maybach может похвастаться бешеной мощностью и лучшими отделочными материалами из арсенала Mercedes-Benz.

Есть ли что-нибудь, чего не может сделать SUV Maybach EQS? Да, он не может вместить семь человек, в отличие от внедорожника EQS, на котором он базируется. В стандартной комплектации авто пятиместное, подобно "базовому" EQS. Хотя Mercedes-Benz EQS SUV Maybach имеет дополнительную схему расположения сидений, выбор этой опции не увеличивает количество мест до семи, а уменьшает ее до четырех. В этом виде Maybach EQS может похвастаться вторым рядом, состоящим из первоклассных кресел авиалайнера.

Mercedes-Benz GLE Coupe

И снова стильная наклонная линия крыши моделей Mercedes Coupe лишает простора для головы. В случае GLC Coupe дизайн забирает больше, чем просто запас пространства, поскольку Mercedes-Benz GLE Coupe удаляет желаемую опцию добавления третьего ряда. Несмотря на сильно модифицированную заднюю часть, модель Coupe немного длиннее внедорожника. Однако, хотя пропорции не усложнят парковку, видимость сзади, вероятно, будет хуже в купе.

Mercedes-Benz EQS

EQS – одна из флагманских моделей амбициозной линейки внедорожников премиум-класса Mercedes. Это полноразмерный внедорожник, возвышающийся над другими электрифицированными моделями в текущей линейке. В то время как SUV EQS является пятиместным в стандартной комплектации, есть возможность обновить его до семиместного, добавив двухместный третий ряд.

Mercedes-Benz GLE

Не на всех уровнях комплектации вы можете перейти к семиместному варианту. Традиционный пятиместный GLE весит впечатляющие 2,17 тонн – и эксперты говорят, что этот вес будет ощущаться. По всей вероятности, внедорожник будет казаться немного громоздким на узких городских улицах. Однако преимуществом на этом уровне является очень роскошный интерьер, множество функций и мощные двигатели, включая 510-сильный V8 в GLE 580.

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