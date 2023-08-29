Какие б/у авто не стоит покупать, даже несмотря на низкую цену

При покупке б/у авто низкая цена является привлекательным фактором. Ведь за свои деньги можно получить дешевую машину – нередко из премиального сегмента. Но в случае с этими моделями от покупки лучше отказаться.

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OBOZREVATEL проверил автомобили, которые есть сегодня в продаже на вторичке, и изучил отзывы специалистов. Эти автомобили из списка ниже к покупке не рекомендуются. Даже если попалась привлекательная цена. Напротив, в каждом случае низкая стоимость говорит об очень многом.

Худшие б/у авто для покупки по низкой цене:

Land Rover Discovery;

Dodge Dart;

Citroen C3;

Chrysler 200;

Infiniti Q50.

Land Rover Discovery

Среди этих внедорожников 2007-2017 годов производства около половины машин выходит из строя с поломками топливной системы, двигателей и подвески. В продаже много экземпляров по цене до 10 000 долларов. Это привлекает покупателей дешевого премиума – не совершайте таких ошибок.

Dodge Dart

Неудачная попытка американской компании создать компактную модель по европейским правилам. Итог – короткий период производства и множество б/у Dart на рынке по ценам до 8000 долларов, которые никому не интересны.

Citroen C3

Покупателям эта модель (хэтчбек второго поколения) не понравилась. Собственно, как и владельцам, которые теперь пытаются избавиться от машины на вторичном рынке. Из-за этого цены падают привлекательно низко. Эксперты оценивают надежность модели на уровне 50%, что очень далеко от лидеров класса.

Chrysler 200

Премиальный седан очень привлекательно выглядит, но в производстве модель продержалась лишь пару лет. Причины – высокая цена и слишком низкие рейтинги надежности. На вторичке автомобиль сильно подешевел, в продаже много предложений до 10 000 долларов. Но лучше выбрать что-то другое.

Infiniti Q50

Относительно современный престижный автомобиль, который выглядит очень актуально. Да и оснащение хорошее. Но среди б/у машин полно экземпляров в диапазоне 15-20 тысяч долларов, а иногда цены и вовсе падают до 10-12 тысяч. Надежность и ликвидность этой модели сильно проигрывают другим машинам в своем классе.

OBOZREVATEL ранее сообщал о лучших б/у автомобилях для семьи – они доступные и надежные.