Jeep улучшил свою самую дешевую модель: фото и подробности

Компактный кроссовер Jeep Renegade пользуется популярностью во многих странах и является самой дешевой в линейке легендарного бренда. К выходу на рынок подготовили особый улучшенный вариант, который показали на фото.

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Детали стали известны Carscoops. Компактный кроссовер Jeep Renegade Willys Edition 2024 года выполнили с отсылкой к оригинальному военному внедорожнику Jeep CJ Willys. Снаружи кроссовер отличается специальным цветом кузова, черной крышей, особыми пятиспицевыми 17-дюймовыми легкосплавными дисками с покрышками All-Terrain Plus Scorpion.

На кузове появились памятные наклейки. Машину построили на базе внедорожной спецификации Jeep Renegade Trailhawk. Здесь полный привод и 185-сильный двигатель. Цена Jeep Renegade Willys Edition – от 31 795 долларов.

Недавно дебютировал обновленный кроссовер Jeep Renegade 2024 года. Автомобиль получил 10,25-дюймовую цифровую приборную панель. К ней присоединился 10,1-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы, который стал на 40% крупнее.

Добавили в пять раз большую вычислительную мощность для мгновенного отклика сенсорных органов управления. Появилось беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay. Из мелочей – новое рулевое колесо и дополнительные разъемы USB.

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