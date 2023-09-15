Hyundai представила вместительный семейный автомобиль дешевле многих кроссоверов. Фото

Новый Hyundai Custin 2023 модельного года – вместительный семейный автомобиль, который оказался дешевле многих современных кроссоверов. Новинку представили официально и показали на фото со всеми деталями.

О машине сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Hyundai Custin – большой минивэн, который можно заказать с 6 или 7 креслами в салоне. Длина кузова равна 4950 мм при колесной базе в 3055 мм, ширина – 1850 мм, а высота составляет 1734 мм.

Дизайн получился довольно эффектный. С плавными линиями и элементами сложной формы. Хотя этой внешности уже исполнилось несколько лет. Новый Custin является адаптированной к другим рынкам модификацией Hyundai Custo (для Китая), который появился в 2020 году.

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В оснащении Hyundai Custin 2023 – отделка искусственной кожей, светодиодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, электропривод сдвижных дверей, два люка в крыше, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляция кресел первых двух рядов, системы экстренного автоматического торможения и контроля слепых зон.

Цена Hyundai Custin 2023 модельного года – около 27 000 долларов за базовый вариант.

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