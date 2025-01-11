Hyundai IONIQ 5 N вырвался в лидеры в рейтинге экспертов: характеристики авто

Электромобили уже достигли такого уровня развития, чтобы отбирать у традиционных авто звание лучшей машины. Именно так произошло с полностью электрическим кроссовером Hyundai IONIQ 5 N.

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Как пишет издание The EV Report, модель получила от Motor Authority титул лучшей машины для покупки в 2025 году. Тем самым IONIQ 5 N закрепил за собой позицию выдающейся разработки среди роскошных и высокопроизводительных автомобилей. Модель получила высокую оценку за сочетание инноваций, производительности и привлекательного дизайна. А еще поразила команду Motor Authority своими уникальными характеристиками, передовыми технологиями и динамичным опытом вождения. Награда подчеркивает укрепление позиций Hyundai на рынке высокопроизводительных электромобилей.

Основные характеристики IONIQ 5 N

Производительность. Электромобиль может похвастаться мощностью до 601 лошадиной силы с функцией N Grin Boost, обеспечивающей дополнительные 40 лошадиных сил.

Инновационные технологии. Функции, которыми оборудовано авто, включают N e-Shift, имитирующую ручное переключение передач, и N Active Sound+, что создает увлекательные ощущения от вождения.

Признание. IONIQ 5 N оценивался по таким параметрам, как ускорение, управляемость, стиль, характеристики и ценность – стоимость при этом не была критерием оценки.

IONIQ 5 N сочетает передовые функции, такие как N e-Shift, имитирующий восьмиступенчатую коробку с двойным сцеплением (DCT) для максимально удобного управления и интерактивности. Эта система воспроизводит переключение передач с помощью точной модуляции крутящего момента и синхронизированных звуковых сигналов, предлагая ощущения от вождения, отражающие высокопроизводительные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Дополняет это N Active Sound+, который обеспечивает три разных звуковых дорожки – Ignition, Evolution и Supersonic. Эти наборы звуков усиливают погружение в процесс вождения и вовлеченность водителя.

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