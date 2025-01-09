Недорогой премиальный кроссовер Toyota показали в неожиданном виде. Фото

Новый кроссовер Toyota Crown Sport – недорогая премиальная модель, которая уже отправилась в продажу как альтернатива завсегдатаям сегмента. Теперь автомобиль показали в неожиданном виде.

Видео дня

Подробности стали известны Carscoops. Новая Toyota Crown Sport TOM's Racing – результат работы мастеров японского тюнинг-ателье. Изменилась внешность модели: появились яркий голубой оттенок кузова и множество черных акцентов.

Заметны и новые колесные диски специального дизайна. Автомобиль подготовили для демонстрации в рамках Автошоу в Токио.

Ранее сообщалось, что Toyota готовит недорогую альтернативу спортивным кроссоверам BMW и Mercedes в лице Toyota GR Crown Sport. Ожидаются мощный двигатель и модернизированная подвеска.

На данный момент топовый Toyota Crown Sport оснащен гибридной силовой установкой мощностью 306 сил на базе 2,5-литрового бензинового мотора. Цена базового Crown Sport – от 39 600 долларов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер Skoda наконец-то рассекретили официально после модернизации.