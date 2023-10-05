Honda превратила свой доступный кроссовер в необычный электромобиль. Фото

Honda превратила свой доступный кроссовер CR-V, который недавно сменил поколение, в необычный электромобиль. Машину показали на фото, ведь она выехала на дороги для испытаний. Оказалось, что силовую установку для новинки выбрали непростую.

О машине рассказывает BestCarWeb. Прототип электромобиля Honda CR-V поймали в пестрой камуфляжной пленке. Но мы все равно видим серьезные изменения в передней части. Изменился бампер и решетка.

С помощью таких приемов производитель визуально отделит электрическую модификацию от Honda CR-V с бензиновыми и гибридными двигателями.

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В движение новый электрокар Honda будет приводить энергия, выработанная в топливных элементах. То есть кроссовер нужно будет заправлять водородом. Также на борту будет небольшой батарейный блок.

Технические характеристики на данный момент неизвестны. Придется подождать премьеры (ожидается в конце октября), чтобы узнать подробности.

Напомним, OBOZREVATEL уже сообщал о компактном и дешевом электромобиле Honda.