Honda готовит недорогой внедорожник на базе CR-V: появились первые фото

Honda Passport – недорогой внедорожник японского производителя, который построен на модифицированной платформе популярного кроссовера Honda CR-V. Модель нового поколения впервые показали на живых фото.

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Об этом сообщает Carscoops. Новая Honda Passport 2026 модельного года готовится к полноценной премьере в 2025 году. Появились фото автомобиля во время дорожных испытаний.

Актуальная модель очень похожа на другие японские кроссоверы Honda, но в компании модель позиционируют как машину для активного образа жизни. Новый же автомобиль получит уникальный стиль и более серьезную подготовку к бездорожью.

Мы видим множество элементов геометрических форм: фары, оформление фальшрадиаторной решетки, силуэт. Внимание привлекает крупная декоративная надпись Passport спереди – как у самых известных внедорожников Ford и Land Rover.

Honda наверняка оценила растущий спрос на "вездеходы" с брутальным дизайном, поэтому новая машина получит более грубую и "крепкую" внешность. Под капотом ожидается мощный бензиновый V6 с отдачей около 300 сил.

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