Главный секрет самого дешевого электрокара Mercedes раскрыт. Фото

Новый Mercedes CLA, который полностью рассекретят в марте 2025 года, станет самым дешевым электрокаром немецкой компании. В сети раскрыли главный секрет долгожданного автомобиля.

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Детали стали известны Motor1. Модель Mercedes CLA 3 поколения станет первым автомобилем с операционной системой на базе Automotive AI Agent от Google Cloud, в которую интегрирован искусственный интеллект Gemini.

Новый инструмент Automotive AI Agent полностью интегрирован в Google Maps. Голосовой поиск позволит вести с системой сложные диалоги, чтобы эффективно взаимодействовать со второстепенными функциями автомобиля.

Новый Mercedes-Benz CLA 2026 модельного года получит широкую гамму силовых установок. А в модификации EV станет самым доступным электрокаром бренда.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку (270-380 л.с.) в дополнение к ассортименту модификаций с бензиновыми двигателями и гибридов.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про новый технологичный вариант Duster 2025 года.